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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 16:41:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Eflani'den Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi yönüne giden Celal G. (41) idaresindeki 34 GP 0875 plakalı otomobil, Çavuşlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile Fahrettin A. (48), Sema A. (22), Tenzile Ş. (58) ve Berat G. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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