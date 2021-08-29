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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 00:16:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde 6 kişi yaralandı.

Erdem K. idaresindeki 19 LN 314 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki yolculardan Güller, Ali, Cemanur, Zümra, Samet ve Bircan K. yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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