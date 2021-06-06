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Aktüel Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:09:00 -
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.S. (35) yönetimindeki 10 L 4499 plakalı otomobil, Soma-Savaştepe kara yolunun Dualar Mahallesi kavşağında M.K. (59) idaresindeki 45 YA 3908 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi A.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y. ise ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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