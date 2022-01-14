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Otomotiv Otomobil devinden flaş karar! 2 fabrikasını kapattı
Otomotiv

Otomobil devinden flaş karar! 2 fabrikasını kapattı

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Volkswagen, kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Çin'deki iki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 12:22:00 - 2022-01-14 12:58:10
Otomobil devinden flaş karar! 2 fabrikasını kapattı

Son aylarda çip kriziyle boğuşan otomotiv sektörü, şimdi de koronavirüs vakaların artması nedeniyle zor durumda kaldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, artan vakalar nedeniyle Çin'in Tianjin şehrindeki bir üretim ve bir bileşen fabrikasını kapattı.

Bir sözcü Reuters'a verdiği demeçte, "Son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hem araç fabrikası hem de Otomatik Şanzıman Tianjin bileşen fabrikası pazartesi gününden bu yana kapalı." ifadelerini kullandı.

"Çok yakında üretime devam etmeyi ve kayıp üretimi yakalamayı umuyoruz. En büyük önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliği olmaya devam ediyor." diyen sözcü, bu hafta tüm çalışanlara iki kez test yaptıklarını ve sonuçların beklendiğini söyledi.

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