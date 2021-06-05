Otomobil bariyerlere girdi: Ölü ve yaralılar var

Güney yan yolda Ankara yönüne giden Fatih Duman'ın kullandığı 34 PC 3033 plakalı otomobil, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Bölge Müdürlüğü önünde D-100 kara yoluna katılım sırasında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır hasar gören araçta sıkışan sürücü Duman ile yanındaki Eyüp Y. ve Canan Ç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen diğer yaralıların ise tedavisi devam ediyor.