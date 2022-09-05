Otomobil alacaklar dikkat! Yeni zam geliyor

Otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor. EPDK’nın sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ’ın sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam açıklaması, üreticiyi zora soktu. Son yapılan zamlarla otomotiv üretiminde enerji maliyeti yüzde 15’e kadar çıktı.

Sektör yetkilileri, artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ithal araçlara yönelik fiyat avantajında da makasın daralacağını vurguluyor. Yapılan yüksek zammın ihracatta da pazar kaybettirecek boyutta olduğu dile getiriliyor.

“Yüzde 15’e ulaştı"

Enerji zamlarının otomotiv sektörüne etkisini değerlendiren Toyota Otomotiv Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, “Üretim maliyetimiz içinde geçen yıl yüzde 5’ken, bu yıl yüzde 10 seviyelerine çıkan enerji maliyetinin yükünü kendi iç mekanizmalarımızla dengeleyebilmek adına çeşitli önlemler almışken, yeni zamlarla bu oran yüzde 15’e ulaştı. Bu artışı absorbe edebilmek için daha fazla ne yapabileceğimizi ilgili bölümlerimizle değerlendiriyoruz. İhracatta da iç piyasada da rekabet gücümüzün oldukça etkileneceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

"İki ay içinde fiyata yansır"

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Hyundai yetkilileri de enerji zamlarının birkaç ay içerisinde fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Çünkü birim maliyeti üzerinden kâr dengesi de göz önünde olduğundan mutlaka fiyatlarda değişkenlik oluyor. Özellikle iç pazar daha çok etkileniyor. İhracatta eşit şartlarda fiyat politikası gözetildiğinden tüm markalarda benzer fiyatlandırma yapılıyor. İhracat genellikle Euro üzerinden olduğundan iç pazara nazaran sanayideki artışın etkileri daha düşük. Ama yurt dışına da zamlı gidiyor” açıklamasını yaptı.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle tüm dünyada artan sanayi üretim maliyetleri, otomobil fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Türkiye’de ise fiyatlar kurdaki yükseliş ve vergi sistemine bağlı olarak çok daha hızlı yükseliyor. Sadece son iki yılda Türkiye’de otomobil fiyatları yüzde 200’ün üzerinde arttı. Şimdi ise kur ve enflasyondan bağımsız olarak sadece son yapılan enerji zammından kaynaklı yeni fiyat artışları yolda. Bu durum artan fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle ağustos ayında yüzde 17 daralma yaşayan otomotiv pazarında, talebi daha da baskılayacak.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, sanayiye yapılan enerji zamlarının ihracatta pazar kaybettirecek boyutta olduğunu vurgulayarak, “Maalesef enerji zamları nedeniyle sanayide keyifler kaçtı. İhracatta rekabetçiliğimizi kaybetmemize ve dolayısıyla pazar kaybetmemize sebep olacak boyutlarda bir zam yapıldı. İhracata özel enerji tarifelerinde destek mekanizması oluşturulmalı” şeklinde konuştu.

"Maliyetlerimize çok önemli bir etkisi olacak"

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu’nun Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, enerji zamlarının tedarik sanayisine etkisinin daha fazla olacağını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ticari araç açısından iki taraflı bakmak lazım. Birincisi; tesislerimizde kullandığımız enerjinin 1-2 yıl öncesine kadar toplam maliyet içindeki payını yüzdelerle ifade etmezken artık yüzdeleri konuşuyoruz ve önemli bir kalem oldu. İkincisi ve daha önemlisi; tedarikçilerimizin maliyetlerinde enerji önemli bir yer tutuyor. Bazılarında toplam maliyetleri içindeki payı yüzde 30-40’ları buluyor. Kendi tükettiğimiz enerji dışında, buradan da çok olumsuz etkileneceğiz. Özetle maliyetlerimize çok önemli bir etkisi olacak.”

“ÖTV düzenlemesi bekliyorum"

Öte yandan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin ayrıca, ÖTV konusunda çok yakında bir müdahale olmasını beklediğini ifade etti. Girgin, “ÖTV’yle ilgili değişiklik olmayacağı yönündeki görüşlere katılmıyorum. Hem vergi dilimlerinin artırılması hem de baremlerin yükseltilmesi konusunda güncelleme olacağını öngörüyorum” dedi.

“Yatırım amaçlı alım sıfırlandı"

Alpagut Girgin, ihtiyaç amaçlı otomobil alımlarının yüzde 70’in altına düştüğünü ifade ederek, “Yatırım amaçlı otomobil alan müşteri oranımız artıyor. Bu amaçla 4 otomobil birden alan var” açıklamasını yaptı. Bu konudaki güncel durumu değerlendiren Girgin, “Henüz resmi analiz sonuçlarımız elimize ulaşmadı ancak, ağustos ayında yatırım amaçlı araç alan müşteri adeti sıfıra yaklaştı. Bunun iki önemli nedeni var; birincisi alım gücü artık araç açısından iyice diplerde çok düşük bir seviyeye geldi. İkincisi hepimizin yaşadığı bu ÖTV muhabbetleri insanların kafasını karıştırdı. Bu 6 ay 6 bin kilometrenin etkisi olmadı. O daha çok filo tarafını etkiliyor” açıklamasını yaptı.

"2. elde fiyat artabilir"

İkinci el araç satışına geçen ay gelen 6 ay ve 6000 km şartına yönelik değerlendirme yapan Girgin, “Bu düzenlemenin sıfır araç satışlarına önemli bir etkisini görmedik. Müşteri portföyümüz biraz filtrelendi sadece. Galerileri müşterisi azaldı. Şu anda galerilerin önceliği 15 Eylül'e kadar sıfır km araçlarını satmak. Bu nedenle kısa dönemde ikinci el fiyatlarında yaklaşık yüzde 5 düşüş olabilir. Ancak, eğer yeterli sıfır araç tedariki sağlanmazsa, bulunabilirlik nedeniyle ikinci el fiyatları aksine daha da yukarı gider” dedi.

Kaynak: Dünya