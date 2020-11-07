  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı
Aktüel

Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları geçen yılın aynı dönemindeki 184 bin 218 adetten ekim sonunda 324 bin 825'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 68,6'dan 69,9'a yükseldi - Ekim sonunda manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:20:59 -
Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-ekim dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 76,3 arttı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.


- Otomatik vitesin payı artmaya devam ediyor

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Ekim sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

Yılın on aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68,6, satış adedi de 184 bin 218 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 artış gösterdi.

- E ve F segmentin tamamı otomatik vites

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 93 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 68,8'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 56,2 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

- Pazardan en çok payı C segmenti otomobiller aldı


Öte yandan, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki otomobiller oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sedan otomobilleri yüzde 29,6 payla SUV ve yüzde 23,6 payla da hatchback otomobiller takip etti

Bu yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;

OTOMATİK ŞANZIMAN2019 Ekim Sonu
Adet Pay		2020 Ekim Sonu
Adet Pay		Değişim
A (Mini)60384,8%2.18193,0%261,7%
B (Entry)33.54652,0%61.83956,2%84,3%
C (Compact)112.90868,3%202.59568,8%79,4%
D (Medium)28.22496,6%45.45599,8%61,1%
E (Luxury)6.752100,0%9.968100,0%47,6%
F (Upper Luxury)2.185100,0%2.787100,0%27,6%
Toplam184.21868,6%324.82569,9%76,3%

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay