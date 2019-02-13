Otobüsten inerken dengesini kaybedince düşerek yaralandı Çorum Buharaevler Caddesi'nde yolculuk yaptığı halk otobüsünden inmek isterken dengesini kaybedip yere düşen 71 yaşındaki adam, kafasından yaralandı.

Çorum’da durağa yanaşan halk otobüsünden inmek istediği sırada dengesini kaybederek merdivenden yola düşen Celal K. (71), yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Buharaevler Caddesi'ne ilerleyen M.A. yönetimindeki 19 TN 435 plakalı halk otobüsü, yolcu indirmek için yol kenarındaki durakta durdu. Otobüs sürücüsü, yolcuların inmesi için otomatik kapıyı açtığı sırada, yolculardan Celal K., kapıya doğru hamle yaptı. Aniden dengesini kaybeden yaşlı adam, otobüsün merrdivenlerinden yuvarlanarak yola düştü. Başını asfalt zemine çarpıp kanlar içinde kalan yolcuya sürücü ve diğer yolcular ilk müdahalede bulunup, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis’i ekiplerince, ambulasta tedavi edilen Celal K., "İnmek için butona bastım, otobüs durağa yaklaşması sonrası otobüsten inerken dengemi kaybedip yere düştüm" dedi. Yaşıl adamın şikayetçi olmadığı halk otobüsü şoförüne polis, eksik evrektan ceza yazdı.

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