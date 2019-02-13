0553 313 94 23

Otobüsten inerken dengesini kaybedince düşerek yaralandı

Çorum Buharaevler Caddesi'nde yolculuk yaptığı halk otobüsünden inmek isterken dengesini kaybedip yere düşen 71 yaşındaki adam, kafasından yaralandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:24
Otobüsten inerken dengesini kaybedince düşerek yaralandı

Çorum’da durağa yanaşan halk otobüsünden inmek istediği sırada dengesini kaybederek merdivenden yola düşen Celal K. (71), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Buharaevler Caddesi'ne ilerleyen M.A. yönetimindeki 19 TN 435 plakalı halk otobüsü, yolcu indirmek için yol kenarındaki durakta durdu. Otobüs sürücüsü, yolcuların inmesi için otomatik kapıyı açtığı sırada, yolculardan Celal K., kapıya doğru hamle yaptı. Aniden dengesini kaybeden yaşlı adam, otobüsün merrdivenlerinden yuvarlanarak yola düştü. Başını asfalt zemine çarpıp kanlar içinde kalan yolcuya sürücü ve diğer yolcular ilk müdahalede bulunup, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis’i ekiplerince, ambulasta tedavi edilen Celal K., "İnmek için butona bastım, otobüs durağa yaklaşması sonrası otobüsten inerken dengemi kaybedip yere düştüm" dedi. Yaşıl adamın şikayetçi olmadığı halk otobüsü şoförüne polis, eksik evrektan ceza yazdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:24
  1. Çorum
  2. Buharevler Caddesi
  3. kaza
  4. Otobüsten inerken dengesini kaybedince düşerek yaralandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019, Sudan’da silahları susturma yılı"
    1. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    2. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    3. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    4. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    5. EYOF 2019
    6. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    7. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    8. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    9. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    10. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    11. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    12. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    13. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    14. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    15. Paris'teki gösteride polisi döven..
    16. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    17. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    18. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    19. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    20. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı