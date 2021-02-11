ÖSYM, sözleşmeli uzman personel alım mülakat sonuçlarını açıkladı! ÖSYM, sözleşmeli uzman personel alımı sonuçlarına nereden bakabilirim?
ÖSYM Başkanlığı, sözleşmeli uzman personel alımı sonuçlarını açıkladı. ÖSYM, sözleşmeli uzman personel alımı sonuçları uzman personel adayları tarafından merak edilmekteydi. Peki, sözleşmeli uzman personel mülakat sonuçlarına nereden bakabilirim?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, resmi sayfasında yayımlanan duyuruda sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınavlarının sonuçlarını belli olduğuna duyurdu.
ÖSYM, sözleşmeli uzman personel alımı sonuçlarına nereden bakabilirim?
ÖSYM Başkanlığı, sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınavı hakkında” Adaylar, 2020-ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personeli Sözlü Sınav sonuçlarına 11 Şubat 2021 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." Duyurusunu yaptı.