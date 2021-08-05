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Eğitim ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı
Eğitim

ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı

2021-YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin açıklaması ile başladığı duyuruldu. ÖSYM Başkanı Aygün, "Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 10:54:00 -
ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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