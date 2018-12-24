ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı.

ABD askerleri Suriye'den çekilirken Türkiye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını yok etmek için harekete geçti.

Fransız askerleri orada

Fransız askerleri Münbiç'te YPG/PKK'lı teröristleri korumak için konumlanırken ÖSO unsurları da bölgeye sevk edildi.

Sınır hatlarına ilerlediler

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

Münbiç'e yapılacak operasyonda görev alacaklar

YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.

ÖSO komutanından sivillere uyarı

Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.