0553 313 94 23

ÖSO, Fırat'ın doğusu için sıcak çatışmaya her an hazır

Suriye’de rejim ve terör örgütlerine karşı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekata hazır olduklarının mesajını verdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
ÖSO, Fırat'ın doğusu için sıcak çatışmaya her an hazır

Suriye’de özgürlük ve demokrasi isteyen siviller 2011 yılı Mart ayında sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. Rejim güçleri ise sivillerin bu isteğine olumsuz yanıt verdi ve gösterileri bastırmak için silah kullanmaya başladı. Rejimin müdahalesinde sivillerin yaşamını yitirmesiyle kısa sürede gösteriler tüm ülkeye yayıldı. Rejimin silah kullanmakta ısrar etmesi ve tüm çağrılara karşı bundan vazgeçmemesiyle siviller de Özgür Suriye Ordusu adı altında silahlanmaya başladı.

Silahlanan rejim karşıtı muhalifler, kısa sürede ülkedeki birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Rejimden alınan birçok köy, kasaba, belde, ilçe ve şehirde kontrolü sağlayan muhalifler, zaman içerisinde kendi aralarındaki görüş ayrılığı nedeniyle birbirleri ile çatışmaya başladı. ÖSO içerisindeki bu dağınıklık ile terör örgütleri kendisine zemin buldu ve çeşitli noktaları denetimi altına aldı. Aynı süreçte Esed rejimi de Rusya ve İran’ın yanı sıra yabancı savaşçıların da desteğiyle birçok bölgede kontrolü sağlayıp, buradaki muhalifler ve sivilleri uluslar arası baskının ardından açtığı koridorda tahliye ederek İdlib’e gitmeye mecbur bıraktı.


TSK’NIN HAREKATLARI İLE ÖSO YENİDEN BİRLEŞTİ

Fikir ayrılıkları, terör örgütleri ve rejimin birçok noktada kontrolü sağlamasıyla dağınık şekilde hareket eden Özgür Suriye Ordusu bileşeni gruplar, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında yer aldı. Fırat Kalkanı Harekatı ile yeniden kendine gelen ÖSO bileşeni gruplar, 2017 yılı sonunda Milli Ordu ismiyle birleşme kararı aldı. Milli Ordu’nun kurulmasının ardından ÖSO bileşeni gruplar, organize şekilde hareket etti ve eğitimli şekilde cephe hatlarında yer almaya başladı.

AĞIR EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Milli Ordu’yu oluşturan grupların başında gelen Hamza Özel Kuvvet Tümeni askerleri zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Özel kuvvetlerde yer alacak askerler özel olarak seçiliyor ve ağır eğitime alınıyor. Karargahın eğitim alanında özel kuvvet askeri olmak isteyenler, koşarak başladıkları eğitimde dikenli tellerin altından sürünerek geçiyor, ateş çemberine dönüştürülen halkanın içinden atlıyor ve yorucu parkurları geçerek her türlü silahı da kullanabilecek donanıma kavuşturuluyor. Yorucu geçen eğitimi tamamlayan askerler, daha sonra kritik cephe hattına gönderiliyor ve düzenlenen özel operasyonlara katılıyor.

FIRAT’IN DOĞUSUNU DA ÖZGÜRLEŞTİRMEK İSTİYORLAR

Daha önce TSK’nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk askerleri ile birlikte hareket ederek Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin özgürleşmesine katkı sunan Hamza Özel Kuvvet Tümeni Komutanı Tümgeneral Seyf Ebubekir Polat, tek isteklerinin Fırat’ın doğusun da biran önce teröristlerden temizlenmesi olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Menbiç ve Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin bulunduğu alanları özgürleştirmek istediklerini ancak ABD’nin oyalama taktiğinin bunu engellediğini anlatan Seyf Ebubekir Polat, yeni süreçte de aynı durumla karşılaşılmasından endişe duyduklarını kaydetti.

"ABD OYALARSA TÜRKİYE'NİN PLANLARINI DEVREYE SOKARIZ"

Türkiye’nin ABD’nin oyalama durumunda masasında B ve C planlarının bulunduğunu açıkladığını ve bu söylemin kendilerini sevindirdiğini anlatan Tümgeneral Polat, "Özgür Suriye Ordusu yani Milli Ordu olarak Türkiye ve ABD’nin resmi açıklamalarını bekliyoruz. Güvenli bölgenin tesis edilmesi için biz hazırlıklarımızı tamamladık. Operasyon kararı alındığı anda Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizleyeceğiz ve bunun için sabırsızlanıyoruz" dedi.

ABD’nin daha önce Menbiç’te belirlenen yol haritasını uygulamadığını, bundan dolayı da yeni anlaşmaya temkinli yaklaştıklarını anlatan Seyf Ebubekir Polat, "Bölgede PKK/YPG gibi terör örgütleri ile batılı ülkelerin ittifak kurmaktan vazgeçmesini istiyoruz" diye konuştu.

Polat, son olarak İdlib’de yaşanan bombardıman ve katliam girişiminin son bulması için uluslar arası toplumu Esed rejimine karşı tavır almaya davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
  1. iran
  2. rusya
  3. suriye
  4. fırat
  5. türk silahlı kuvvetleri
  6. pkk
  7. TERÖR
  8. TSK
  9. rejim
  10. idlib
  11. esed
  12. Özgür Suriye Ordusu
  13. öso
  14. Afrin
  15. ypg
  16. Cerablus
  17. tel rıfat
  18. menbiç
  19. fırat kalkanı
  20. Zeytin Dalı
  21. milli ordu
  22. Hamza Özel Kuvvet Tümeni
  23. seyf ebubekir polat
  24. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Finkelstein: İsrail, bir katil devlet!
    1. Finkelstein: İsrail, bir katil devlet!
    2. Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi..
    3. Hisarcık’ta park halindeki otomobilde..
    4. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    5. Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini..
    6. Terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı..
    7. Antalya'da var mı yapılan yapılacak..
    8. Futbol takımları kamp sürecinde..
    9. İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!
    10. Emine Bulut cinayeti
    11. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    12. MSB açıkladı: 3 yılda 3 bin terörist..
    13. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
    14. Muğla Tarihi Dünyaya Anlatıldı
    15. Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla..
    16. "Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar..
    17. Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
    18. Binali Yıldırım’dan THK’ya: “Uçak..
    19. Başbakan Tatar, Türkiye’ye gidiyor
    20. Uşak'ta orman yangını çıktı
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!