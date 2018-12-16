Osmanlıspor'un yükselişi sürüyor

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'ı tek golle geçen Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.

Başkent temsilcisi, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

Mor-sarılı ekip, Özköylü yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Ligin 12. haftasında Osmanlı Stadı'nda yapılan karşılaşmayı 1-0 kazanan başkent ekibi, üç maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle 13. haftada Tetiş Yapı Elazığspor ile Bolu'da karşılaşan mor-sarılılar, 36. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra konuk olduğu Ümraniyespor'un (0-1) yenilmezlik serisini sonlandıran Osmanlıspor, geçen hafta Bolu'da Afjet Afyonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 16. haftasında da deplasmanda Altay'ı, Burhan Eşer'in 88. dakikada attığı golle 1-0 yenen Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst sıralara yaklaşan Osmanlıspor, 16. hafta sonunda 26 puana ulaştı.