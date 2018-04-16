Osmanlıspor 3 - 3 Trabzonspor

Osmanlıspor-Trabzonspor maçında tam 6 gol vardı. 3-3 biten maçta Trabzonspor'un gollerini Novak, Yusuf ve Rodallega atarken, Osmanlı'nın sayıları Musa (2) ve Cikalleshi'den geldi. Osmanlıspor-Trabzonspor maçının golleri, özeti ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Maça hızlı başlayan Trabzonspor'un 13. dakikada Novak ve 15'te Yusuf Yazıcı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci devrede sahada bambaşka bir Osmanlıspor vardı. 51'de Musa inanılmaz bir golle skoru 2-1 yaptı.

56'da Rodallega, Trabzonspor'u yeniden iki farklı üstünlüğe taşırken, 72'de Cikalleshi ve 83'te Musa Osmanlıspor'a 3-3'lük beraberliği getiren isimler oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48, Osmanlıspor ise 28 yaptı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 13: Kucka'nın arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu, kaleci Karcemarskas topu tokatladı. Novak topa bir kez daha vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 15: Kucka'nın harika pasında Yusuf Yazıcı bekletmeden vurdu ve skor 2-0 oldu.

DAKİKA 39: Kucka'nın sert şutunda Karcemarskas topu kornere çeldi.

DAKİKA 41: Kornerden gelen ortaya Ceyhun kafayı vurdu ancak top direğe çarparak auta gitti ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

DAKİKA 51: Orta sahada topu alan Musa Çağıran çok uzak mesafeden muhteşem bir vuruşla durumu 2-1 yaptı.

DAKİKA 56: Kornerden gelen ortada direkten dönen topu Rodallega rövaşatayla ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u yeniden iki farklı üstünlüğe taşıdı: 1-3

DAKİKA 58: Pereira'nın karşı karşıya pozisyonda şık aşırtma vuruşunu Karcemarskas nefis tokatladı.

DAKİKA 72: Ceza sahasında kaleci Onur'dan sıyrılan Cikalleshi attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

DAKİKA 80: Kornerin ardından Uğur şutunu çekti ancak Halis Özkahya Uğur'un faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi.

DAKİKA 83: Ceza sahasında kafayı vuran Musa durumu 3-3 yapan isim oldu.

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR

STAT: Osmanlı

SAAT: 20.00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN SPORTS 1

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Umar, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR:İrfan Buz

TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR:Rıza Çalımbay

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Çalımbay, geçen hafta stoperde maça başlayan ve kart cezası nedeniyle bu hafta takımını yalnız bırakan Okay Yokuşlu'nun yokluğunda savunmada Uğur Demirok'u oynattı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmeyen Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi'nin yerine Hugo Rodallega ve cezasını tamamlayan Jose Sosa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kolombiyalı golcü Rodallega, 7 hafta sonra ilk 11'de maça başladı. Kalede Onur Recep Kıvrak'ın forma giydiği bordo-mavili takımda, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Filip Novak görev yaptı. Trabzonspor'da orta sahayı Juraj Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan oluştururken, ileri uçta Rodallega forma giydi. Karadeniz temsilcisinde Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda sakatlıkları geçen Jan Durica ve Matus Bero ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

İRFAN BUZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Buz, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıran Mehmet Batdal'ın yokluğunda forvette Sokol Cikalleshi'yi görevlendirdi. Başkent temsilcisinde Mehmet Batdal'ın dışında sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Raheem Lawal ve Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, Trabzonspor karşısında ilk 11'de Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Adrien Regattin, Aminu Umar ve Cikalleshi'yi tercih etti.

AHMET AĞAOĞLU TRİBÜNDE

Ev sahibi takım taraftarları, takımları ligde zor günler geçirmesine rağmen karşılaşmaya ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Trabzonsporlu futbolsever, başkentte takımlarını destekledi. Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.