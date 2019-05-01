Osmaniyeli judocular Türkiye’yi temsil edecek

Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu 81 kg Yalçın Çalık, 55 kg Selahattin Çelik Romanya’da düzenlenecek Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor Takım antrenörü Mustafa Zıpır, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te

700 sporcunun katılımıyla “Ümitler Judo Avrupa Kupası’nın gerçekleştirileceğini söyledi. Yalnızca Türkiye’yi değil Osmaniye’yi de temsil edeceklerini ifade eden Zıpır, “Sporcularımız başarıları sonuçlarıyla bugünlere ulaştı. Şimdi sıra Avrupa kupasında. İnşallah, burada da güzel bir sonuç alıp bir kez daha tüm camiamıza ülkemize ve ilimize gurur yaşatmak istiyoruz” dedi.