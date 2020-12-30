Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getireceği bilgisini aldıkları S.K. idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde 1 kilo 670 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K, G.Ç. ve S.Ç gözaltına alındı.
Emniyette sorgulanan şüphelilerin ikametlerinde de 187 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira bulundu.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.