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Aktüel Osmaniye'de Kovid-19'u yenen 83 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi
Aktüel

Osmaniye'de Kovid-19'u yenen 83 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:26:31 -
Osmaniye'de Kovid-19'u yenen 83 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 83 yaşındaki Sultan Sansar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Halsizlik ve öksürük şikayetiyle Düziçi Devlet Hastanesine başvuran tansiyon hastası Sansar, yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Hastanede 12 gün tedavi gören Sansar, Kovid- 19'u yenmeyi başardı.

Sansar, ailesi ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Sansar, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tedavi sürecinde kendisiyle iyi ilgilendiklerini belirtti.

Sansar'ın eşi Ali Sansar da eşinin tedavisinde yanında olan hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aysun Albayrak ise Sultan Sansar'ın bugüne kadar taburcu ettikleri en yaşlı hasta olduğunu söyledi.

Sansar'ın tedavi sürecine güzel yanıt verdiğini ifade eden Albayrak, hastalarını sağlıklı taburcu etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.


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