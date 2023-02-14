Osmaniye'de enkazdan çıktı! El yazısı duada yazanlar yürekleri burktu

t24 yazarı Candan Yıldız, depremin en çok etkilediği illerden biri olan Osmaniye'deki izlenimlerini köşesine taşıdı. Bir enkazda el yazısıyla yazılmış bir duanın gözüne iliştiğini belirten Yıldız, "O duanın bir yerinde aynen şu yazıyor: 'Az ağrılı ölüm nasip eyle...' Kim bilir ne düşündü bunu yazarken diye içimden geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Son genel seçimlerde (2018) AKP’nin 2, MHP’nin 1, CHP’nin ise 1 milletvekili çıkardığı, Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’deyiz…

(...) Depremin sekizinci günündeyiz. Yıkım, şehre girerken karşılıyor bizi. Rahime Hatun Mahallesi ve Esenevler Mahallesi, İstasyon Caddesi depremden en çok etkilenen yerler. Enkazlar kaldırılmaya başlanmış bile… Kimi hasar gören evlerden de eşyalar çıkartılıyor, kamyonlara yükleniyordu. Kaldırılmayan kimi enkazların başında da polis bekliyor hırsızlık olmasın diye…

Mahalle aralarından ilerliyoruz. Sokaktaki 65 yaş üstü insanlara “geçmiş olsun” diyerek yaşadıklarını soruyoruz. Evi sağlam olan da evi yıkılmış olan da evi ağır hasar gören de sokakta… “Eve girdiğimizde dizlerimiz titriyor” diyorlar. Art arda iki büyük sarsıntı zihinleri, ruhları sarsmaya devam ediyor belli ki…

(...) Devlet Bahçeli'nin evinin olduğu İstasyon Caddesi'ne gittim. Konak halindeki ev depremden hasar görmemiş. Sadece otoparkı hasar görmüş. Etrafındaki evler ise ya yıkılmış ya ağır hasar almış.

52 insanın enkazdan canlı çıkamadığı Esenevler’deki bir apartmandan geriye kalan fotoğraflar, evlilik cüzdanı, hastane kayıtları, kitaplar, mahkeme kararları kalmış komşularının belki de "son görev" anlayışıyla bir parkı çevreleyen çit bitkilerinin üzerine taşınmış. Belki bir yakınları gelir alır diye… O fotoğraflar, anılar umarım kaybolmaz ve yakınlarını bulur. Çünkü fotoğraf albümleri de olmasa nasıl geçmiş nasıl korunabilir ki...

El yazısıyla yazılmış bir dua ilişiyor gözüme... O da enkazdan geriye kalanlardan... O duanın bir yerinde aynen şu yazıyor: "Az ağrılı ölüm nasip eyle..." Kim bilir ne düşündü bunu yazarken diye içimden geçiriyorum... (…)"