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Aktüel Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı
Aktüel

Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:25:56 -
Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a iki tır ve bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında araçları durduran ekipler, narkotik köpekleri "Dora" ve "Örtü" ile yaptıkları aramada, R.E idaresindeki tırın dorsesinde, erzak çuvalları içerisine gizlenmiş 15 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, R.E. ve diğer araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen R.E çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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