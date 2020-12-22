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Aktüel Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:59:06 -
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Valilik makamında, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık”, spor kategorisinde Mustafa Öztürk’ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve Erçin Ertürk’ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence Saldırısı" ve Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize’nin adı Ayla" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Yılmaz, oylamada yer alan tüm fotoğraflar için Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

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