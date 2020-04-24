  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmangazi’den 5 noktada sıcak yemek dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, ramazan münasebetiyle 5 mahallede ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımına başladı.

2020-04-24 17:34:05 -
Osmangazi’den 5 noktada sıcak yemek dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, ramazan münasebetiyle 5 mahallede ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımına başladı.


"Ramazanın bereketini paylaşıyoruz" sloganı ile Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aş Evi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aş Evi’nde 3 çeşit yemek ve somun ekmek dağıtımına başlayan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise sadece ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine yemek götürecek.


Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 5 merkezde yemek dağıtımın 17.00 ve 18.00 saatleri arasında olacağını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu ramazan, gönül sofralarında buluşuyor, kardeş payı yapıyoruz. Ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Rabbim, rızkımızı genişletsin, sofralarımızı bereketlendirsin, tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.


Başkan Mustafa Dündar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak yardımlarının aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı