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Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddiaları

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum:- "Ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir"- "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır"

29 Ocak 2019 Salı 14:52
Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddiaları

ANKARA (AA) - Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin, ortakların, uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirterek, "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır." ifadesini kullandı.

Batum, yazılı açıklamasında, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı yönünde medyada yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun ilk elden doğru bilgilendirilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi yapımının bu yıl içinde tamamlanacağına dikkati çeken Batum, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir.

Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama, projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:52
  1. Osmangazi Köprüsü
  2. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum

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