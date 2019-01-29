0553 313 94 23

Osmangazi Köprüsü'nün ortağı hisselerini satıyor

Osmangazi Köprüsü'nün ortaklarından biri olan İtalyan Astaldi şirketi, yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle hisselerini satma kararı aldı.

29 Ocak 2019 Salı 12:21
Osmangazi Köprüsü'nün ortağı hisselerini satıyor

Osmangazi Köprüsü'nün ortaklarından İtalyan Astaldi şirketinin Türkiye'de yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.

Bloomberg ajansına konuşan Kocaeli'deki Osmangazi Köprüsü ortak girişiminin ortaklarından Nurol Holding Mali İşler Müdürü Kerim Kemahlı, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışının gündemde olduğunu söyledi.

Projenin yüzde 18'ine sahip

Projenin yüzde 18'ine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin nakit sıkıntı yaşadığını bu sebeple uluslararası banka ve finans kuruluşlarıyla temasa geçildiğini ifade eden Kemahlı, kısa sürede bir geri dönüş beklediklerini belirtti.

Osmangazi Köprüsü'nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding'in yüzde 27'şer ortaklığı bulunuyor.

Şirket Eylül ayında konkordato ilan etti

Astaldi şirketiyle birlikte diğer firmaların da ekonomik olarak zorlandıkları ancak hisse satışı talep etmedikleri ifade ediliyor. Söz konusu ekonomik zorluğun sebebi ise bankalardan çekilen döviz bazlı krediler olduğu düşünülüyor. Şirket Eylül ayında konkordato talep etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:21
  1. Kocaeli
  2. Astaldi Şirketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum'
    1. Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a..
    2. Erdoğan: DEAŞ örgütü Batı’nın piyonudur
    3. UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan..
    4. Suudi Arabistan'da Mariah Carey..
    5. Aranan FETÖ firarisi kovalamaca sonucu..
    6. İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200..
    7. "BM Özel Raportörü Callamard'ın..
    8. Nijerya ve Fas iş birliğiyle 15 ülkeye..
    9. Nezarethanede kadınların..
    10. Milli tekvandocunun hedefi dünya..
    11. Başkentte FETÖ operasyonları
    12. Altı bakanlık "uyuşturucuyla..
    13. Beştepe'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    14. İYİ Parti Türkeş'in idamını isteyen..
    15. Başakşehir'de su saati hırsızlığı
    16. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    17. İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde..
    18. "İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle..
    19. Dünyada ilk kez Türkiye'de Bor..
    20. Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı