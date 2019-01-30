OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı için düğmeye basıldı

İtalyan ortağın nakit sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle Osmangazi Köprüsü’nün tamamen ya da kısmen satışı için çalışmalara başlandı. Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi’nin işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ (Otoyol AŞ); projenin değer tespiti, potansiyel alıcıların belirlenmesi ve sonrasında Osmangazi Köprüsü ile bağlantı yolları dahil olmak üzere olası bir hisse satışı için uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde danışman seçimi için girişimlerde bulunulduğunu duyurdu.