Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022? köprü geçişleri ne kadar oldu?

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretine 1 Ocak itibarıyla zam yapıldığını açıkladı. Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 2021 yılında tek yön otomobil için 46 lira olan ücret 53 liraya çıktı. Peki, köprü geçişleri ne kadar arttı?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu.

Köprü geçiş ücretlerine ne kadar zam geldi?

2022 senesinde geçerli olacak ücretler otomobiller için 184.5 TL olarak belirlenmiş durumda. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ve otobüsler ise 350 TL ödeyecek.

Boğaz Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu?

2022 itibariyle Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar oldu?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti geçen yıl 13.25 TL olarak uygulanıyordu. Bu sene iki yönde alınacak geçiş ücretinin toplamı 16,50 TL olacak. Bu da yüzde 24.5 zam anlamına geliyor. Osmangazi Köprüsü'nde ise geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL iken bu yıl 184.5 TL, bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.