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Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüs saatleri

M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey durağında bir kişinin raylara düşmesi sebebiyle Taksim-Osmanbey arasıda metro seferleri yapılamıyor. Taksim-Osmanbey metro hattını kullanamayan vatandaşlar alternatif olarak İETT otobüslerini kullanabilir. Peki Osmanbey'den Taksime giden İETT otobüsleri hangileri? Taksim-Osmanbey İETT sefer saatleri..

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:34
Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüs saatleri

M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey durağında bir kişinin raylara düşmesi sebebiyle Taksim-Osmanbey arasıda metro seferleri yapılamıyor. Taksim-Osmanbey metro hattını kullanamayan vatandaşlar alternatif olarak İETT otobüslerini kullanabilir. Peki Osmanbey'den Taksime giden İETT otobüsleri hangileri? Taksim-Osmanbey İETT sefer saatleri..

Türkiye, Ankara-Konya tren kazasını konuşurken, bir başka olay da bugün İstanbul’da M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey durağında geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Taksim-Osmanbey arasında metro seferleri yapılamıyor. 

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Taksim-Osmanbey istasyonları arasındaki metro seferi yapılamıyor. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.

Bostancı-Taksim İETT saatleri

54E Okmeydanı-Eminönü

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:34
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüs saatleri
  5. Osmanbey- Taksim arasında hangi İETT otobüs geçiyor

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