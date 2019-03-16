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Osman Özköylü: “50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Hatayspor mağlubiyetinin ardından, "50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:15
Osman Özköylü: “50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Hatayspor mağlubiyetinin ardından, "50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor" dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Osmanlıspor, evinde Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Bugün bizim için iyi değildi. Oyuncularım, bugüne gelene kadar çok yüksek performans gösterdi. Göreve geldikten sonra bu takımla beraber aldığımız sonuçlarla ligde üst sıraları hedefleyen bir takım haline geldik. Takım 12 hafta boyunca yüksek performans gösterdi ve sonucunda fiziksel ve mental olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Bu oyunumuza da yansıyor. Ne olursa olsun biz hala ligin üçüncüsüyüz. Ligin yine en iddialı takımlarındanız. Gençlerbirliği takımının çok gerisindeydik ve onları yakaladık. Hatayspor’un bu ligde ve Türkiye Kupası’nda oynadığı maçlarda çok iyi performans gösterdiğini biliyorduk. Böyle bir takıma karşı ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştükten sonra işler kolay olmuyor. Lige verilen Milli Takım arasını iyi değerlendirmeliyiz. Osmanlıspor takımı yeniden yükselişe geçecektir. Muhammed sakatlanıp maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldıktan sonra gol atmayı başardık. Hatayspor’un golü erken bulması onlar için avantaj oldu. Bizim taraftarımız yok. 50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor. Seyircinin olduğu yerde takım daha iyi konsantre olur. Burada oynadığımız maçlarda 50 kişi önünde oynamak takıma hazırlık maçında oynuyor havası veriyor. Magaye’nin 15 günlük bir sakatlığı vardı. İhtiyaç olursa diye kadroya aldık. İhtiyaçta oldu. Yanı sıra Mertan ise uzun süredir takıma yüksek performans sağlıyor. Artık yıprandı onu da dinlendirmek istedik, fakat ihtiyaç dahilinde erken değişiklikler yaptık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:15
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