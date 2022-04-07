Oruçluyken lens takmak orucu bozar mı? Oruçlu iken lens takılır mı?

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacak Müslümanlar orucu bozan durumları araştırıyor. Orucu bozan durumlar arasında merak edilenlerden biri de lens orucu bozar mı konusu oldu. Peki, oruçluyken lens takmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

Lens takınca oruç bozulur mu?

Lens takmak orucu bozar mı? Lens takmak orucu bozmaz. Nitekim vücuda iletilen veya mideye inen herhangi bir sıvı veya madde bulunmamaktadır. Eğer öyle olsaydı vücutla temas eden gözlük takmanın da günah olması ve orucu bozması gerekirdi. Bu nedenle lens takmanın orucu bozma gibi bir günahı bulunmamaktadır.

Oruç hangi durumda bozulur?

Orucu neler bozar? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.