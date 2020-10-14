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Gündem Oruç Reis'ten haber var: Sismik okumalar almaya başladık
Gündem

Oruç Reis'ten haber var: Sismik okumalar almaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de yeniden faaliyete başlayan Oruç Reis ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:03:00 -
Oruç Reis'ten haber var: Sismik okumalar almaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, konuşmasında, "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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