  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Yolsuzluğa batan CHP’nin israf politikası şehri ne hale getirdi! İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!
Dünya Ortalık savaş alanına döndü! İki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı
Dünya

Ortalık savaş alanına döndü! İki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ortalık savaş alanına döndü! İki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

Slovakya’nın başkenti Bratislava yakınlarında 2 yolcu treni çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Slovakya’da başkent Bratislava ile Pezinok arasında sefer yapan iki yolcu treni, banliyö hattında çarpıştı. Slovakya basınında yer alan haberlerde, kazanın başkent Bratislava ile kuzeydoğusundaki Pezinok arasındaki banliyö hattında meydana geldiği aktarılarak, kazada yaralananların olduğu ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, kazanın neden henüz bilinmiyor.

13 Ekim’de de benzer bir kaza yaşandı

Öte yandan, 13 Ekim’de Slovakya’nın doğusundaki Jablonov nad Turnou yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı.

İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı
İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı

Gündem

İngiltere’deki trende vahşet! bıçaklı saldırıda 9’u ağır 10 yaralı

İngiltere'de tren raydan çıktı!
İngiltere'de tren raydan çıktı!

Dünya

İngiltere'de tren raydan çıktı!

Toplu iğne üreten Türkiye artık yok! Yerli ve milli hızlı tren son düzlükte
Toplu iğne üreten Türkiye artık yok! Yerli ve milli hızlı tren son düzlükte

Gündem

Toplu iğne üreten Türkiye artık yok! Yerli ve milli hızlı tren son düzlükte

Tren, kamyonu ortadan ikiye böldü! Baş tarafı yolun bir yanında kasası diğer yanında kaldı
Tren, kamyonu ortadan ikiye böldü! Baş tarafı yolun bir yanında kasası diğer yanında kaldı

Gündem

Tren, kamyonu ortadan ikiye böldü! Baş tarafı yolun bir yanında kasası diğer yanında kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23