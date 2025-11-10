Ortalık savaş alanına döndü! İki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

Slovakya’da başkent Bratislava ile Pezinok arasında sefer yapan iki yolcu treni, banliyö hattında çarpıştı. Slovakya basınında yer alan haberlerde, kazanın başkent Bratislava ile kuzeydoğusundaki Pezinok arasındaki banliyö hattında meydana geldiği aktarılarak, kazada yaralananların olduğu ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, kazanın neden henüz bilinmiyor.

13 Ekim’de de benzer bir kaza yaşandı

Öte yandan, 13 Ekim’de Slovakya’nın doğusundaki Jablonov nad Turnou yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı.