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Gündem Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi
Gündem

Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi

Geçmiş dönemlerde HDP’nin ısrarla kullandığı ‘Türkiye vatandaşı’ söylemine CHP’liler öfke ile ‘Türk milleti’ diyecekseniz diyerek HDP üzerinde baskı oluşturuyorlardı. Bugün ise HDP ittifak ortakları olunca CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’nun ‘Türkiye vatandaşları’ söylemine alkış tutmaya başladılar.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 12:32:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim günü yaptığı konuşmasında ittifak ortakları HDP'yi üzmemek için "Türkiye vatandaşları" tabirini kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmasında "Atatürk ve silah arkadaşlarına söz veriyoruz; başlattıkları yürüyüşü hızlandıracağız. Cumhuriyetin ilke ve ideallerini eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne taşıma yolunda ilerleyeceğiz, bizler, Türkiye vatandaşları." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

malaga

ek.rum 29. ekimde tatile çıktı diye duymuştum
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İ. Keskin

Kim ne derse desin. Gene söylüyorum eveleyip geveleyip Venezuella modeli kaos planı: Amaç seçilmek seçilmemek değil: KAOS. İMAMSON Turkish GUADİO, ablasının övgüsü, pkknın desteği KK nın ' SIRRI' , bidonunun duası ile gümbür gümbür geliyor. Sonrası abd yunan saldırıları.Allah sonumuzu hayreylesin.
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