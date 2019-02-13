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Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gesi İldem Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda ortağını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:53
Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'de, akaryakıt istasyonu ve emlak üzerine iş yerleri bulunan ortağı Mehmet Özet'i (49), tüfekle vurarak öldüren Mustafa Murat (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gesi İldem Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tomarza Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olan Mustafa Murat, ortak olduğu Mehmet Özet ile borç alacak sorunu nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada Mustafa Murat, 3 yıllık ortağı Mehmet Özet'i tüfekle başından vurdu. Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Özet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Suç aleti silah ile polise teslim olan Mustafa Murat, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:53
  1. Kayseri
  2. Melikgazi
  3. Mehmet Özer
  4. Mustafa Murat
  5. cinayet
  6. ortağını öldürdü

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