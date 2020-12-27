Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakinlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokaklarda, polis ekipleri ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçileri ise bazı bölgelerdeki çalışmalarına devam etti.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sesiz günlerden biri daha yaşanıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun ise oldukça düşük olduğu gözlendi.

- Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin ana cadde, meydan ve sahil kesimlerindeki sessizlik sürdü.

Kısıtlama ile birlikte Süleyman Felek, Sırrıpaşa Caddesi ile kentteki meydanlar ve sahil kesimi boş kalırken, Karadeniz-Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun ise düşük olduğu görüldü.

Sokakta polis ve bekçiler görevlerine devam ederken, belediye işçileri ise bazı bölgelerde çalışmalarına devam etti.

Sokak hayvanları, belediyeler ve Kızılay ekipleri tarafından beslendi.

Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri ise paket servis hizmetini sürdürdü.

- Giresun

Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı boş kaldı.

Belediye ekipleri ise altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam ederken, sokak hayvanlarına da yiyecek dağıtılıyor.

- Rize

Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Rize'de sakin bir gün yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Rize Belediyesi ekiplerinin ise bazı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

- Artvin

Artvin'in işlek noktalarından İnönü, Cumhuriyet, ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Kültür Sokak ve Atapark sessizliğe büründü.



Vatandaşların yürüyüş ve zaman geçirmek için en çok tercih ettiği Çoruh Nehri kıyısındaki Kent Park, güneşli ve güzel havaya rağmen en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kentte vatandaşlar yasaklara büyük oranda uyarken, polis ekipleri farklı yerlerde oluşturduğunu kontrol noktalarında cadde ve sokaklardaki sürücü ve yayaların dışarı çıkma izninin olup olmadığını kontrol ediyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sakinlik hüküm sürüyor.

Kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı’nın boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri ise genelge doğrultusunda kapalı olması gereken iş yerleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimler yaptı.

- Bayburt

Bayburt'ta da yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte Cumhuriyet, Ozulu, Semerciler caddeleri ile Tarihi Saat Kulesi çevresi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlar, caddeler ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceledi.

Belediye ekipleri de sokak hayvanlarını besledi.



