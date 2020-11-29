Orta ve Doğu Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Yarın saat 05.00'a kadar sürecek kısıtlama kapsamında, Trabzon'da cadde, meydan, sokaklar sessizliğe büründü. Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, saat 20.00'den sonra boş kaldı.

Kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis şeklinde çalışan yerler ekipler tarafından kontrol edildi.

- Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasının ardından kentin ana caddeleri, sahil kesimi ile meydanları boş kaldı.

Kentte yasaktan muaf tutulan iş yerleri paket servisi yaparken, polis ekipleri ile bekçiler de denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlama ile Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun oldukça azaldığı görüldü.

- Giresun

Giresun'da da saat 20.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan hareketliliği yaşanmazken, kent sessizliğe büründü.

Şehirde kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buralarda çalışanları Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirdi.

- Rize

Rize'de kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi sessizliğe büründü.

Uygulamalar kapsamında polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis verebilecek yeme ­içme yerlerini de kontrol etti.

Uygulamalara büyük oranda uyulduğu gözlendi.

- Artvin

Artvin'de kısıtlamaların başlamasıyla kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet ve İnönü caddeleri ile Atapark Meydanı sessizliğe büründü.

Kısıtlamalar öncesi polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye atarak iş yeri sahipleri ve vatandaşlara kurallara riayet edip evlerine gitmeleri yönünde ikazlarda bulundu.

Kısıtlamaların başlamasıyla şehirde farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, trafikteki araçları ve vatandaşları denetledi.

-Bayburt

Bayburt'ta kısıtlamanın başladığı saat 20.00 öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı ve kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.



