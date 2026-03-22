  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu gerilimi Londra'yı alarma geçirdi! Starmer acil toplantı kararı aldı
Orta Doğu gerilimi Londra’yı alarma geçirdi! Starmer acil toplantı kararı aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orta Doğu gerilimi Londra'yı alarma geçirdi! Starmer acil toplantı kararı aldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası artan gerilimin ekonomiye etkilerini değerlendirmek için acil COBRA toplantısı düzenleyecek.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, İngiltere’de ekonomi alarmını tetikledi. İngiltere medyasında yer alan habere göre Starmer, Orta Doğu'daki gerilimin yaşam maliyetlerine ve mali yardımlara etkisini ele almak için ilgili bakanları ve yetkilileri COBRA toplantısına çağırdı.

 

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yapılacak toplantıda gerilimin enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki tehdidini en aza indirmeyi görüşmek üzere bir araya gelecek olan COBRA toplantısı katılımcıları arasında Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in de yer alması bekleniyor.

 

19 Mart’ta toplanmışlardı

İngiltere Başbakanı Starmer, şubat sonunda ve 19 Mart'ta ABD ve İsrail'in İran saldırılarının İngiltere'ye etkilerini ele almak için COBRA toplantısı gerçekleştirmişti.

 

COBRA toplantısı, acil durumlarda İngiltere hükümetinin en üst düzey yetkililerini bir araya getiren kriz yönetim toplantısı olarak biliniyor.

İsmini, Kabine Ofisi Brifing Odası'nın İngilizce kısaltmasından alan COBRA toplantıları, hükümetin doğal afet, savaş, terör saldırıları ve ekonomik krizler gibi durumlarda hızlı ve koordineli karar alması için gerçekleştiriliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23