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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:06:25 -
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti

ANKARA (AA) – Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) İslam Konseyi Başkanı İmam Omer Kobine Layama, başkent Bangui’de yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Orta Afrika İslam Komitesi Başkanı İmam Layama, Bangui'deki tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Layama, OAC’nde Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında devam eden çatışmalarda arabuluculuk rolü oynamıştı.

Layama, barışa katkılardan dolayı ülkede "barış elçisi" olarak adlandırılıyordu.

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