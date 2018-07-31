Ornitorenk nasıl bir hayvan? Ornitorenk nerede yaşar? Ornitorenk özellikleri

Murat Yıldırım'ın sunduğu ATV’nin en sevilen yarışma programı Kim Milyon Olmak İster yarışmasında Winston Churchill'in çalışma masasında hangi hayvanın doldurulmuşu bulunurdu? Sorusu soruldu. Bu soru Google en çok aranlar listesine girdi. Bu sorunun cevabı Ornitorenkti. Ornitorenk nasıl bir hayvan ve Ornitorenk nerede yaşar? soruları merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında sorulan Ornitorenk sorusundan sonra vatandaşlar kim bu Ornitorenk? Ornitorenkin özellikleri nedir? Nerelerde yaşar? üremesi nasıl olur? gibi soruların cevabı haberimizde...

Ornitorenk her şeyden önce yumurtlayan memeli bir hayvandır. Hem suda hem de karada yaşayabilir ve özellikle Doğu Avustralya kökenli bir hayvandır. Bu kadar ilginç özellikleri olması nedeniyle 1799’da bilim adamları tarafından ilk kez incelendiğinde bu hayvanın farklı hayvanların birbirine dikilmesi oluşan sahte bir hayvan olduğu sanılmıştır. Alışılmışın dışındaki yumurtlama özelliği, ördek gagası, kunduz kuyruğu, perdeli ayakları yüzünden Avrupalı doğabilimciler de bu hayvanı ilk gördüklerinde oyuncak sanmışlardır. Bununla birlikte vücudunda da zehir taşıyan birkaç memeli hayvandan biridir ornitorenk. Ayak bileğinde güçlü bir zehir barındıran ornitorenk, bu özelliğiyle kendini korumaktadır. Bu zehrin oldukça güçlü olduğunu ve insanlarda kötü sonuçlar doğurabildiğini belirtmemiz gerekiyor.

Bu tür çarpıcı özellikleri nedeniyle ornitorenkler, evrimsel biyoloji alanında oldukça ilgi gösterilen bir hayvan durumundadır. Avustralya’nın kangurudan sonraki sembollerinden biri olan ornitorenk, 20 sentlik demir parada kendine yer bulmaktadır. 20. yüzyıla kadar kürkü için avlanan ornitorenkler şimdilerde koruma altındadır. Çiftliklerde sayılarını çoğaltma faaliyetleri yapılmasına karşın, şu an için ornitorenklerin ciddi bir tehditle karşılaşmadığı söylenebilir.

Ornitorenkti görünüş

Ortalama bir ornitorenk yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğindedir. Yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığındadırlar. Ornitorenk fosili bulan bilim adamları geçmişteki ornitorenklerin iki kat daha büyük olduğunu tespit etmişlerdir. Ornitorenklerin kürkü oldukça sıktır. Bu kürkün rengi de koyu kahverengidir. Ancak göz civarı ve göğüs kısmı biraz daha açık renkte olabilmektedir. Ön ayaklarında ekstradan bir kat daha deri bulunan ornitorenklerin bu özelliği suda daha iyi yüzebilmeleri içindir. Ornitorenklerin gagaları, ördek gagalarını andırır. Süeti andıran bir dokuyla kaplı olan bu gaga, esnek bir yapıya sahiptir. Bu gagada çok sayıda reseptör bulunur ve ornitorenk bu sayede su altındaki hareketleri tespit edebilir. Yani gagası yardımıyla avlanır diyebiliriz.

Ornitorenktiğin yaşam alanı

Ornitorenkler, endemik hayvanlardır. Yani dünyada sadece belli bir bölgede yaşarlar. Bu canlıların ana vatanı, Tazmanya ve güneydoğu Avustralya’da kıyılarındaki tatlı su alanlarıdır. Çoğunlukla zamanlarını su altında geçiren ornitorenkler, karaya çıktıklarında ise yine deniz kenarındaki kumlu arazilerde ve bu arazilerde açtıkları kuyularda zaman geçirirler. Avustralya’nın güneydoğu bölgesi ana vatanları olmasına rağmen, yine bu bölgenin ormanlarında ve yüksek alanlarında da ornitorenklere rastlanabilir. Su geçirmez sık kürkleri nedeniyle soğuk iklimlere dayanıklıdırlar ve büyük kuyruklarında biriktirdikleri yağ onlara ekstradan enerji sağlar. Bir günün yaklaşık yarısını avlanmakla geçiren ornitorenkler, gece hayvanı olmaları nedeniyle gece daha aktiftirler. Yani gündüzleri uyurlar. Avlanmadıkları zaman toprağın altına açtıkları kuyuda dinlenirler.

Ornitorenkti Beslenmesi

Ornitorenk etçil bir hayvandır. Su altında avlanan ornitorenkler, gagalarındaki reseptörler yardımıyla su altındaki bulanık sularda avlanmaya çalışırlar. Kabuklu deniz hayvanı, böcek, larva avladıklarında avlarını yanaklarına sıkıştırıp su üstüne çıkarlar. Bildiğimiz anlamıyla dişleri olmadığı için, avlarını çakıl ve taş gibi şeylerle ezerek, yenilebilecek parçalara ayırırlar. Bir ornitorenk bir günde vücut ağırlığının %20’si kadar yiyeceğe ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle günde 12-13 saat boyunca avlanarak zaman geçirirler.

Doğum ve Üreme

Memeli hayvanlar insanlar gibi doğum yaparlar. Ancak ornitorekler yumurtlayarak çoğalırlar. Bu bakımdan monotreme adı verilen ilkel memelilere benzerler. Dişi bir ornitorenk yumurtlayacağı zaman, deniz veya nehir kenarındaki kumsala bir çukur kazar ve burada yumurtlamayı bekler. Bir ya da iki yumurta bırakan ornitorenk bu yumurtaları gövdesi ve kuyruğuyla sıcak tutmaya çalışır. 10 gün sonra yumurtalar kırılır ve neredeyse fasulye tanesi kadar küçük ornitorenkler 3-4 ay boyunca anne ornitorenk tarafından kollanır. Bu süre sonunda yavru ornitorenkler kendi başlarına yüzebilirler.