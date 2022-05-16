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Aktüel Ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu
Aktüel

Ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu

Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cansız bedenine rastlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 21:48:00 -
Ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu

Yalova-Armutlu'da, ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cansız bedenine rastlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul Bağcılar'da yaşayan Yaşar Eti'nin yakınları, haklarında kayıp ihbarı olan Sevgi ve Eti'nin ormanlık alanda hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Sevgi ve Eti'nin silahla öldürüldüğünü ve birinin elinin kesildiği belirledi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Armutlu ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

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