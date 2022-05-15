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Aktüel Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Aktüel

Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya-Muratpaşa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 20:07:00 -
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, kesici alet izi tespit edilen cesedin etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

Ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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