Ormanı yakan hain tutuklandı!
Şanlıurfa'da orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada orman yangınına sebep olan H.D. adlı hainin cezaevine gönderildiğini duyurdu.
"Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ormanlık alan içerisine gelerek, ağaçlık alanı yakmaya çalışan H.D. tespit edilmiş, savcılık nezdinde girişimler yapılmış olup, ilgili şahıs gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş, devamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Süreç tarafımızca titizlikle incelenip takibine devam edilecektir. Yangında 6,8 hektar alanın zarar gördü, sonbaharda yangından etkilenen alan yeniden ağaçlandırılacaktır.