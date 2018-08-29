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Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!

Bodrum'da, yiyecek ve su bulamadıkları için yerleşim yerine inen yaban domuzlarını gören taksi şoförü Mert Algın (29), Torba Mahallesi'nde çalıştığı taksi durağının yanına inen domuz sürüsünü elleriyle besledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:43
Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!

Bodrum'un Torba Mahallesi yakınındaki taksi durağına, 27 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında, domuz sürüsü indi. 2'si yetişkin 7 yaban domuzundan oluşan sürünün çevrede yiyecek aradığını fark eden taksi şoförü Mert Algın, yanlarına biraz yaklaşıp, ekmek atarak, beslemeye başladı. Algın, bir süre sonra domuz sürüsüne iyice yaklaşıp, eliyle beslemeye başladı. Algın, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaban domuzlarının sürekli ilçe merkezine geldiğini belirten Mert Algın, "Yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken yaban domuzları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor. Bizim durağımız biraz evlerden uzak. Bu nedenle buraya daha da rahat gelebiliyorlar. Gece durağın yanına indiklerini ve aç olduklarını görünce dayamayıp, ekmekle besledim. Benden zarar gelmeyeceğini sezdiler. Ben de onların bana zarar vermeyeceğini anladım. Sonuçta onlar da bir can taşıyor. Zaten benim gibi daha önce de besleyenler olduğu için artık bu bölgedeki yaban domuzları insanlara alışmış" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:43
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