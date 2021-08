'Orman yangınlarını çözebilmek icin CHP’yi bilmek lazım!'

Arife tarif gerekmez. Deli bile bilir ki; yanan ormanların çoğu PKK tarafından yakılmakta, yaktırılmaktadır. Yakalanan faillerin itirafları ortadadır.

İnsanlığın vahşi hali hayvanları öldürmek, en vahşi hali ise ormanları yakmaktır. Hayvanı öldürmek vahşiliktir ama yine de hayvan kaçabilir, saldırabilir, korkutabilir... Ağaç öyle mi?



Orman öyle mi?



Ne kendini savunabilir ne de kaçabilir...



Hayvan bir sebebe bağlı olmak bahanesi ile öldürülebilir!



Ancak, ağaç öyle mi?



Kaçamaz, korkutamaz...



Bu kadar cani ve vahşi insanların, bu Müslüman memlekette yetişmesinin müsebbibi kimdir?



CHP...



“Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim” diyen Fatih Sultan Mehmet’in mülkünde bu cinayet sahiplerini kim arkaladı?



CHP...



Ecdadımız ormana giderken baltayı, ağaçlar görüp korkmasın diye çuvala sararlar; belirledikleri kuru ağacı hemen kesip tekrar çuvala koyarlarmış!



Böyle asil bir milletin çocuklarını böyle orman düşmanı hale kim getirdi?



CHP...



Atalarımız, zeytin ve incir ağacını Kur’an’da geçiyor diyerek kesmezler, yakmazlardı! O altın neslin çocuklarını kim böyle canavara dönüştürdü?



CHP...



İki ağaç bahanesiyle memlekete milyarlarca dolar zarar veren, aslında ağacı korumak değil yok etmek düzeninin militanı esfeli safilin gürûhu kim destekledi?



CHP...



Nasıl oldu bütün bunlar?



Şöyle oldu: Cumhuriyetin ilanından sonraki devlet politikasını CHP belirledi. Belirlediği bu politika sayesinde milletin kucağına bir bomba bıraktı; ırkçılık!



Herkesi Türk olmak gibi bir itirafa zorladı.



Kürt, Tatar, Gürcü, Çerkez, Laz, Arap... Hepsi “Türküm” derse mutlu olabileceklerdi! Lakin mutlu olmadılar!



Saydığım her ırk kendi aralarında kendi dilini konuşuyor, kabile içi dayanışma ile çocuğuna ana dilini öğretiyor ve devletin ırkçı politikasını eleştiriyordu.



Bizim ise, hoşumuza gidiyordu “Türk’üm doğruyum...” demek. Çünkü ülkemizin çoğunluğu Türklerden oluşmaktaydı.



Önce Dersim, Ağrı, Koçgiri isyanları patlak verdi. Bir de buna Menemen ve İstiklal Mahkemeleri’nde asılanlar eklenince, Yakın Tarih Ansiklopedisi’nin verdiği bilgiye göre yaklaşık 284.000 kişi öldü.



Ülkenin nüfusu 14-15 milyon!



Bunun oluşturduğu travma ve nefreti, yaşattığı korkuyu bir tahayyül edin!



Ülkemizi bir mermere benzetirsek, mermer üzerindeki bu sosyolojik çatlaklardan sızan su, mermeri ayrıştırdı. Yani böldü.



İçerde böyle bir çatlak oluşur da dışardaki düşman boş durur mu?



Düşman bu çatlaklardan habire içeriye hain ve oyun sızdırdı...



Üstüne üstlük, 27 Mayıs askeri cuntasından sonra yine sağcıların iktidara gelip CHP’nin seçimlerde suya gidip boş güğümle gelen gelin durumuna düşmesi sonucu korkunç bir hata daha yapıldı! CHP’nin politikalarına ve siyasi söylemlerine “halklara özgürlük” gibi bombadan daha şedit bir slogan yerleşti.



Aşırı sol örgütler ki çoğu PKK ile birlikte hareket ediyordu; CHP’ye hem militan kadro hem gençlik kolları gibi aktif görevlerde bulunarak partiyi kuşattılar.



İşte bugünkü sonuç o yanlış adımların mahsulleridir.



CHP’ye hakim olan diğer unsur da kendilerine “beyaz Türkler” diyen, mezarlıkları bile ayrı olan, çoğu Hristiyan veya Yahudi inancına sahip fakat isim değiştirmiş gibi görünen Türk, Müslüman olmuş gibi görünen Müslüman Sabataistler...



Bunlar zengin, varlıklı...



Gazete, dergi ellerinde...



Yeşilçam filmleri neredeyse bunların hayat hikayelerini anlatıyor.



Oyuncuların çoğu kendilerinden...



Moda, defile vs. bunlardan sorulur...



İşte, CHP’ye hakim olup arkalanan bu kesim de, montajcı ve ithalatçı oldukları için yerli ve milli olan tüm eserleri yıktırdı, engelledi veya öyle düşünenleri iktidardan bir şekilde al aşağı ettirdiler.



Çünkü darbeciler de ya bu ailedendi ya da CHP’liydiler...



Menderes, Özal, Demirel, Erbakan merhumlar böyle iktidardan edildi.



Tayyip Bey için yırtınmaları da bundan.



Bu ırkçı zihniyet yıllardır PKK belasının ülkemizin birikimlerini dağa taşa bomba attırarak heba ettirdi.



Trilyon dolarlar gitti bu uğurda!



Ve şimdi de orman yangınları!



İşte CHP’nin, “Cumhuriyeti biz kurduk. Biz bu ülkenin çimentosuyuz” diye diye Türkiye’nin kaderine bu kara tabloları yaşatma hali...



Fetö’yü anlamak için CHP’yi bilmek lazım..

.

PKK’yı anlamak için CHP’yi bilmek lazım...



Orman yangınlarını çözebilmek için CHP’yi bilmek lazım!



Meseleye kökünden bakalım beyler... Esasından bakalım!



CHP’yi anlamadan bugünkü orman yangınları dehşetini anlayamayız!



Cani dipdiri aramızda dolaşırken siz can veren masumun haberleriyle, hikayeleriyle oyalanırsınız!



Görene... Köre ne?