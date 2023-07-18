Orman yangınları beş ilde kontrol altına alındı. Müdahaleler sürüyor

Türkiye 2 gün önce başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'in ardından bir yangın haberi de Diyabakır'dan geldi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tekirdağ ile Çanakkale'nin iki ayrı noktasındaki yangınlara ise havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Çanakkale'de yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken 6 köy için tahliye kararı alındı.



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ADANA, MERSİN, HATAY, BALIKESİR VE MUĞLA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınları ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son bir haftada ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.

MSB: 16 TONLUK YANGIN BOMBASIYLA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden yangınlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 18 helikopter ve 2 uçağın farklı bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi. Bakanlık, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak söndürme çalışmalarını desteklediğini açıkladı.