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Orman: Devam kararı Fener'e ödüldür

“Doğal afet yok, bir şey yok. Neden seyircisiz maça devam ediliyor? Maç neden tatil edildi, neden devam ediyor? Futbol Federasyonunun aldığı devam kararı hiçbir hukuk temeline dayanmıyor”

27 Nisan 2018 Cuma 08:30
Orman: Devam kararı Fener'e ödüldür

Beşiktaş Kulübü, dün tarihî bir kararın eşiğindeydi. Yönetim Kurulu, yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çıkan “kaldığı yerden devam” kararını tartışmak üzere Divan Kurulunu toplantıya çağırdı. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantıya 800’e yakın üye katıldı. Toplantıda konuşan divan üyeleri maça çıkmama yönünde görüşlerini belirtirken son kararı yönetim kuruluna bıraktı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk “Biz 41 milyon avroluk Galatasaray maçını konuşmayı bıraktık, Kadıköy’ün çamurlu sokaklarında dolaşıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. TFF’de Beşiktaş kökenli yöneticilere de ateş püsküren Tevfik Yamantürk “İhraçlar yapılacak ihanet edenlerin aramızda işi yok” diye konuştu.

Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel de, “Biz kendi aramızda konuştuk; maça çıkmayalım dedik, disiplin ve sicil kulu ile birlikte…” ifadelerini kullandı. “Verilecek karar Beşiktaş camiasının verdiği karar olmalıdır” diyen Başkan Fikret Orman, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararının hiçbir hukuk temeline dayanmadığını belirtirken “Tolganın annesine küfrediliyor. Birisine mi vurdu? Fenerbahçeli futbolcuların neler yaptıklarını biliyoruz. 23 Nisan’da tüm stat küfretti, bunlar mı ödüllendirilecek? Doğal afet yok, bir şey yok. Neden seyircisiz maça devam ediliyor? Peki, maç neden tatil edildi? Neden kaldığı yerden devam edecek? Bu karar hiçbir hukuk temeline dayanmıyor” dedi. 

Beşiktaş Divan Üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar “Adaletsizlik varsa direnç vardır” dedi. Üyelerden Serdar Keskin ise 800 kişiye yakın salonda maça devam edilmesi yönünde karar bildiren tek isimdi. “Beşiktaş’ın onuru her şeyin üstündedir” diyen Keskin “Kaldığı yerden devam kararı verilen Fenerbahçe maçına çıkmamamız lazım. Şampiyonluğa odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı. Bu sözler salonda öfkeye sebep olurken, üyeler “Başkan maça çıkmayalım, en fazla 2 yıl ceza verirler. Hiç olmazsa tepkimizi ortaya koyalım” diye seslendi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:30
  1. Beşiktaş Kulübü

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