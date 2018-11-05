0553 313 94 23
impression

Orkide çiçeğinin toprağı nasıl hazırlanır?

Orkide çiçeğinin toprağı nasıl olmalıdır? Orkide çiçeğinin toprağını seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:14
Orkide çiçeğinin toprağı nasıl hazırlanır?

Orkidelerde sıradan bahçe topraklarından kullanılmaz. Bu çiçeğin özelliğine göre hazırlanan saksı harçlarına yani topraklarına özel karışımlar eklenir. Orkide çiçeğinin toprağına; odun kömürü kırıntıları, sphagnum yosunu, perlit, pomza, eğrelti otu, ağaç kabuğu gibi malzemeler kullanılır. Bunların yanı sıra Hindistan cevizi lifleri, ezilmiş şişe mantarı, köpük de yer alır.

Bu toprağı hazırlatabileceğiniz gibi, kendiniz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Fakat toprağın içeriğini çiçeğinizle buluşturmadan önce, orkidenizin türünü iyi bilmelisiniz. Özelliklerini öğrenmeli, köklerini incelemelisiniz. Büyük bitkiler büyük taneli, ince bitkiler küçük taneli topraklardan hoşlanır. Sulama durumunuza dikkat etmelisiniz. Eğer sık sulamanız gerekiyorsa daha az bozulan harç malzemesi kullanın.

Vitaminini çeşitli malzemelerden alarak beslenen, neme ve havaya, zaman zaman da karanlığa ihtiyaç duyan orkide çiçeği fazla suyu ve fazla güneşi sevmez. Bakımı zor gibi görünse de dikkat edildiği sürece, sıradan süs bitkilerinden bir farkı yoktur. Sadece yaşama koşullarını bilmemizde ve bakımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların dışında toprak ve saksı değişimine de özen göstermelidir.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kinoa nedir?
    1. Kinoa nedir?
    2. Fatih Terim: Yenilsek de oynayarak..
    3. Termik santralindeki patlamanın nedeni..
    4. Çocuklarda diş çürüğüne dikkat!
    5. Varis denen illet
    6. Orkide çiçeğinin toprağı nasıl..
    7. Elma sirkesi ayaktaki siğillerin..
    8. Falafel tarifi
    9. Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz?
    10. Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar..
    11. Kırmızı etin ilacı limon, tatlının ise..
    12. Termitlerden nasıl kurtulabilirsiniz?
    13. Kullanılmış çay poşetleri ile neler..
    14. Saksılar renklensin yenilensin
    15. Fenerbahçe'den kovulan Cocu'nun..
    16. Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe..
    17. Erken uyanmanın püf noktaları
    18. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yeni..
    19. Schalke'nin teknik patronu Domenico..
    20. Doğal temizlik önerileri
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü