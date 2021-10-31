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Gündem Orhan Aydın: İmamların maaşını cemaat ödesin! 'O halde tiyatrocular neden devletten para dileniyor?'
Gündem

Orhan Aydın: İmamların maaşını cemaat ödesin! 'O halde tiyatrocular neden devletten para dileniyor?'

İslami değerlerin ezeli düşmanlarından Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yine dindar insanları ve inançlarını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 23:06:00 -
Orhan Aydın: İmamların maaşını cemaat ödesin! 'O halde tiyatrocular neden devletten para dileniyor?'

 Yeniakit.com.tr 

"Devlet vatandaşlarına eşit davranarak her türlü hizmeti bedava sunmalı." diyen sosyalistler ve komünistler, mesele İslam olunca, "Müslümanlar kendilerine hizmet edenlerin maaşını kendileri ödesin." diyerek ikiyüzlülüklerini gözler önüne seriyor.

'İmamların maaşını cemaat ödesin'

Yaptığı her açıklamasında dindar insanları ötekileştiren Orhan Aydın, skandal çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Aydın, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Neden camilerin tüm giderlerini, imamların maaşlarını o camilere gidip, namaz kılanlar karşılamıyor?" dedi.

O zaman tiyatrocular neden devletten dileniyor?

Kamuoyu, "Devlet sanatçılara neden para vermiyor?" diyen hokkabaz Aydın'ın mesajına, "O halde sizin paranızı da sizi izleyenler ödesin. Devletten neden para dileniyorsunuz?" yorumunu yaptı.

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Yorumlar

vatan

... bozuk ismini degistir ulan ... kaşintimi bastı ...
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