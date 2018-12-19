Örgü bohçalı elmalı kurabiye ya da çörek..

Önce malzemelerini sıralayalım:

500 gr un,

150 ml süt,

200 gr tereyağı,

3 yemek kaşığı toz şeker,

2 çay kaşığı kuru maya

1 fiske tuz,

6-7 elma,

1 tatlı kaşığı tarçın, Yarım su bardağı kırık fındık.

Gelelim hazırlanıp, pişirilmesine:

Elmaları soyun rendeleyip üzerine toz şekeri ekleyip kısık ateşte pişirin. Ocaktan alın soğumaya bırakın, sonra tarçın ve fındıkları ekleyip iç harcını hazırlayın.

Derin bir kapta mayayı ılık süt dökerek eritin, sonra unu, tuzu, şekeri ve yumuşamış tereyağı ile yoğurarak hamuru hazırlayın. Dinlendirdiğiniz hamuru 8 eşit beze yapın ve fotoğrafı takip ederek çörek/kurabiyelerinizi hazırlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye hazırladıklarınızı güzelce dizin ve 175 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Misafirlerinize çayın yanında keyifle ikram edin, kendinizle gurur duyun.