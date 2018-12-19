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Örgü bohçalı elmalı kurabiye ya da çörek..

Sizlere, akşam çayınızda eşlik edebilecek güzel bir hem çörek hem de kurabiye olarak servis edebileceğiniz güzel bir tarif sunduk.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:50
Örgü bohçalı elmalı kurabiye ya da çörek..

Önce malzemelerini sıralayalım:

500 gr un,

150 ml süt,

200 gr tereyağı,

3 yemek kaşığı toz şeker,

2 çay kaşığı kuru maya

1 fiske tuz,

6-7 elma,

1 tatlı kaşığı tarçın, Yarım su bardağı kırık fındık.

Gelelim hazırlanıp, pişirilmesine:

Elmaları soyun rendeleyip üzerine toz şekeri ekleyip kısık ateşte pişirin. Ocaktan alın soğumaya bırakın, sonra tarçın ve fındıkları ekleyip iç harcını hazırlayın.

Derin bir kapta mayayı ılık süt dökerek eritin, sonra unu, tuzu, şekeri ve yumuşamış tereyağı ile yoğurarak hamuru hazırlayın. Dinlendirdiğiniz hamuru 8 eşit beze yapın ve fotoğrafı takip ederek çörek/kurabiyelerinizi hazırlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye hazırladıklarınızı güzelce dizin ve 175 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Misafirlerinize çayın yanında keyifle ikram edin, kendinizle gurur duyun.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:50
  1. un
  2. süt
  3. tereyağı
  4. toz şeker
  5. kuru maya
  6. elma
  7. fındık
  8. çörek
  9. kurabiye

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