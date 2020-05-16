  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Aktüel

Ordu’da yoğun kullanılan sokak ve caddelerde maske zorunluluğu getirildi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun olarak kullanılan sokak ve caddelerde maske kullanımının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:39:05 -
Ordu’da yoğun kullanılan sokak ve caddelerde maske zorunluluğu getirildi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun olarak kullanılan sokak ve caddelerde maske kullanımının zorunlu hale geldiği belirtildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, il genelinde insan hareketliliğinin ve yoğunluğunun bulunduğu cadde, sokak ve sahil kesimlerinde maske takma zorunluluğunun, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Altınorduilçesinin yaya trafiğinin yoğun olduğu Süleyman Felek, İsmetpaşa, Zübeyde Hanım caddeleri ile Soya-Rıhtım arasındaki sahil bandında, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerinin kalabalık alanlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği kaydedilen açıklamada, buralarda vatandaşların mutlak suretle maske takmalarının mecburi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca maske takmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı