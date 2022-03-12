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Aktüel Ordu'da feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Aktüel

Ordu'da feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 18:35:00 -
Ordu'da feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

İlçeye bağlı Göbü Mahallesi'nde Çaybaşı istikametinden Ünye istikametine gelmekte olan Yasin Aycıl (35) yönetimindeki 59 ED 148 plakalı otomobil ile çevre yolunda kavşakta Çaybaşı yönüne dönmek isteyen Lütfü A. yönetimindeki 55 ABT 044 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yasin Aycıl ile eşi Yasemin (32) ve 7 yaşındaki kızları Zeynep Meyra Aycıl olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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