Ordu Üniversitesi Camii yakında ibadete açılıyor
2013 yılında temeli atılan Ordu Üniversitesi Camii'nin ibadete açılacağı belirtildi.14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
Ordu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan ve 2013 yılında temeli atılan caminin yakında ibadete açılacağı belirtildi. İş adamı Ergin Karlıbel tarafından Ordu Üniversitesine bağışlanan toplam bin 800 metrekare alanda inşa edilen ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığınca yapımı gerçekleştirilen caminin çevre düzenlemesiyle birlikte ibadete açılacağı kaydedildi. Beraberinde Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk ve Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney ile birlikte Ordu Üniversitesi Camii’nde incelemede bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.
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